Баскетбольный клуб поселил игрока в городской тюрьме из-за высоких цен на аренду жилья

Боснийский баскетбольный клуб «Сутьеска Фоча» поселил игрока своей второй команды в городской тюрьме. Об этом сообщает Basketnews.

Выступающий во втором дивизионе Боснии клуб решил пойти на такой необычный шаг из-за высоких цен на аренду жилья. Изначально «Сутьеска Фоча» заявила, что отправит жить в тюрьму трёх своих игроков, но в итоге решила разместить там только одного игрока. Его имя не разглашается.

Тюрьма Фото: kpzfoca.org

«В период высокой арендной платы в нашем городе эта мера существенно облегчит работу клуба и будет способствовать его дальнейшему развитию. Спасибо за вашу поддержку», — написала пресс-служба клуба в социальных сетях, поблагодарив пенитенциарное учреждение за сотрудничество.