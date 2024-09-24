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Баскетбольный клуб поселил игрока в городской тюрьме из-за высоких цен на аренду жилья

Баскетбольный клуб поселил игрока в городской тюрьме из-за высоких цен на аренду жилья
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Боснийский баскетбольный клуб «Сутьеска Фоча» поселил игрока своей второй команды в городской тюрьме. Об этом сообщает Basketnews.

Выступающий во втором дивизионе Боснии клуб решил пойти на такой необычный шаг из-за высоких цен на аренду жилья. Изначально «Сутьеска Фоча» заявила, что отправит жить в тюрьму трёх своих игроков, но в итоге решила разместить там только одного игрока. Его имя не разглашается.

Тюрьма

Тюрьма

Фото: kpzfoca.org

«В период высокой арендной платы в нашем городе эта мера существенно облегчит работу клуба и будет способствовать его дальнейшему развитию. Спасибо за вашу поддержку», — написала пресс-служба клуба в социальных сетях, поблагодарив пенитенциарное учреждение за сотрудничество.

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