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Известный агент высказался о вероятном появлении «Спартака» в баскетболе

Известный агент высказался о вероятном появлении «Спартака» в баскетболе
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Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов высказался о вероятном появлении в Единой лиге ВТБ «Спартака».

«Слухи про переименование МБА-МАИ в «Спартак»? Об этом всерьёз речь не шла. Это был вопрос руководства «Руны». Я знаю, что были поданы документы на переименование. А МБА не были так близки. Хотя слухи тоже ходили, но я не верю, что было близко к этому.

Они и так сменили название на «МБА-МАИ», осталось только пошутить про то, зачем им так часто менять название. Дай бог, чтобы новый спонсор оказывал достойную поддержку и они успешно продолжали свою линию», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

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