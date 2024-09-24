Агент раскрыл имя баскетболиста из НБА, которого хотел привезти в Россию два года

Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов назвал баскетболиста из НБА, которого два года хотел привезти в Россию.

«Я агент Ксавьера Муна, поэтому мне сложно до конца быть объективным, рассуждая, как «Зениту» удалось провернуть такой трансфер, но постараюсь. До этого мы пытались привезти его два года.

Действительно он гнался за мечтой поиграть в НБА. В прошлом и позапрошлом сезонах отказывал европейским клубам. В июле этого года американский партнёр дал мне понять, что он готов.

Надо отдать должное руководству «Зенита», ответ был получен в течение часа, если он готов, то и мы готовы. По рукам, подписываем и вперёд. Одни из самых лёгких переговоров были», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».