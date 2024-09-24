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Агент Рыжов: по финансовым возможностям и именам ставлю на первое место «Зенит»

Агент Рыжов: по финансовым возможностям и именам ставлю на первое место «Зенит»
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Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов оценил фаворитов Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025.

«По финансовым возможностям и именам я ставлю на первое место «Зенит», но сила ЦСКА в том, что они практически полностью сохранили состав. Произошли точечные и маленькие изменения. По сути, им не надо было сыгрываться. Они как будто просто продолжают предыдущий сезон. Такие плюсы у обоих коллективов. Будет серьёзное состязание», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

«Чемпионат» подготовил традиционный рейтинг силы команд Единой лиги перед стартом нового сезона, который начался 21 сентября. В этот раз в розыгрыше Кубка Белова будут участвовать 12 команд.

Лидером первого рейтинга нового сезона стал московский ЦСКА, вторую строчку занял петербургский «Зенит», третью — казанский УНИКС.

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