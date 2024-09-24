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10-летний мальчик набрал 50 очков в матче со старшеклассниками

10-летний мальчик набрал 50 очков в матче со старшеклассниками
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10-летний американский баскетболист Нас Маккой, который учится в четвёртом классе, набрал 50 очков в матче с баскетболистами из средней школы. В социальных сетях появилось соответствующее видео с его лучшими моментами.

10-летний мальчик набрал 50 очков в матче со старшеклассниками:

Можно заметить, как юный игрок умело расправляется с соперниками, а также не боится совершать трёхочковые броски и проходить под кольцо с сопротивлением соперников.

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