«Над нашим спортом висит дамоклов меч». Кириленко — о курьёзе со сборной Колумбии

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко рассказал о причинах курьёзной ситуации с приездом фальшивой сборной Колумбии на Кубок Дружбы.

«Это очевидно, что мы будем сталкиваться с такими проблемами, особенно в классическом баскетболе 5 на 5, потому что все федерации очень серьёзно отвечают за него. В баскетболе 3 на 3 ситуация другая, здесь есть много частных организаторов, которые не связаны с национальными ассоциациями. В баскетболе 3 на 3 у нас получается находить хорошие спарринги, мы ездим, к нам приезжают. Проблема есть, но в меньшей степени. А в баскетболе 5 на 5 это большая проблема. К нам хорошо относятся, готовы играть, но над нашей страной, нашим спортом висит этот дамоклов меч. Поэтому мы попадаем в такие ситуации, как было с Колумбией, и с этим ничего не поделать, к сожалению.

С одной стороны это курьёзный случай, а с другой стороны это великолепная проверка, как мы можем реагировать на месте, когда вот такое произошло. Антикризисные меры. В течение турнира ты должен поменять регламент, поменять соперника. Это очень трудно, но это классная проверка, как держать в тонусе структуры федерации», — рассказал Кириленко в эфире телеканала «Россия 24».