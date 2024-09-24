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Агент Рыжов оценил вероятность получения легионером «Зенита» российского паспорта

Агент Рыжов оценил вероятность получения легионером «Зенита» российского паспорта
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Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов оценил вероятность получения российского паспорта легионером «Зенита» Трентом Фрейзером.

«Мне глупо отрицать эти слухи, говорить, что это совсем не так. Об этом есть разговор. Всех нюансов не имею право рассказать. Но это не бред», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Напомним, в начале лета «Зенит» продлил соглашение с защитником Трентом Фрейзером до 2027 года. Американец перешёл в петербургскую команду по ходу сезона-2022/2023.

В минувшем сезоне Трент провёл 50 матчей за команду, где в среднем набирал 14,7 очка, делал 4,2 ассиста и 1,2 перехвата за игру. Вместе с «Зенитом» Фрейзер дошёл до полуфинала Единой лиги, где подопечные Хавьера Паскуаля уступили ЦСКА в серии со счётом 2-4. В противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за бронзовые медали, петербуржцы оказались сильнее (3-1).

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