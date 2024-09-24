Итудис — о ЦСКА: горжусь, наблюдая за их играми, ведь уровень действительно высокий

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о нынешнем уровне игры московской команды.

«[Недавно] я был с Ватутиным, госпожой Фураевой и Андреасом [Пистиолисом], который долгое время был ассистентом тренера. Мы сотрудничали вместе 18 лет, и я очень горжусь тем, что теперь он стал главным тренером команды. Они создали очень сильную команду с отличной атмосферой. В прошлом году они столкнулись с трудностями, когда Андреас взял на себя руководство, но смогли вернуть Кубок ВТБ.

Я горжусь, наблюдая за их играми, ведь уровень действительно высокий, и приятно обсуждать баскетбол. Я встретил много друзей в Москве — это прекрасный город, который мне очень нравится. Мы с семьёй прожили здесь восемь лет и планировали остаться ещё на два, но обстоятельства сложились иначе», — рассказал Итудис в выпуске на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Димитрису Итудису 54 года, он занимал пост главного тренера ЦСКА с 2014 по 2022 год. За это время армейцы стали двукратными чемпионами Евролиги, шестикратными чемпионами Единой лиги ВТБ, двукратными бронзовыми призёрами Евролиги.