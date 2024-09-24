Димитрис Итудис: когда я уезжал из Москвы, посещаемость выросла до 9000 человек

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, скучает ли он по тренерской деятельности.

«Никогда не знаешь, что приготовила тебе жизнь и куда она тебя приведёт. Но мне всегда нравилось тренировать. Мне нравится процесс развития команды. Мне нравится весь путь — от начала, когда ты создаёшь структуру, формируешь коллектив, подбираешь игроков, до момента, когда подводишь итоги и видишь: «Да, у нас есть прогресс». Победа в турнире даёт возможность сказать, что мы вместе с моими ассистентами и клубом гордимся своей работой, потому что за эти годы 22 игрока впервые стали чемпионами Европы. Это действительно значимо, ведь за восемь лет мы сменили почти три поколения игроков, а клуб продолжал оставаться на высоте, доходя до «Финала четырёх» [Евролиги] и стремясь к победам. Конечно, не всегда удаётся выиграть, особенно с такой системой. Но участие в «Финале четырёх» — это уже большое достижение. Думаю, мы достаточно зрелые, чтобы думать о следующем шаге — расширении и, возможно, плей-офф.

Такова текущая ситуация. Мы должны признать, что Евролига — это самая сильная конкуренция. Это подтверждается интересом зрителей. Болельщики всё чаще выбирают матчи Евролиги для просмотра. Когда я пришёл в 2014 году, средняя посещаемость была около 2500 человек. Когда я уезжал из Москвы, она выросла до 9000. Это свидетельствует о большой работе клуба в области маркетинга, но также и о том, что команда привлекала больше зрителей. Люди говорили: «Да, команда делает что-то стоящее. Пойдём посмотрим». Покупали билеты, смотрели трансляции по телевизору, читали новости. Интерес значительно вырос, но нам нужно поднять его ещё выше и развиваться в рамках всей этой экосистемы, частью которой мы являемся», — рассказал Итудис в выпуске на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Димитрису Итудису 54 года, он занимал пост главного тренера ЦСКА с 2014 по 2022 год. За это время армейцы стали двукратными чемпионами Евролиги, шестикратными чемпионами Единой лиги ВТБ, двукратными бронзовыми призёрами Евролиги. Кроме того, Итудис был дважды признан тренером года Евролиги (2016, 2019), четырежды — тренером года Единой лиги (2015, 2017, 2018, 2022). В 2023 году Димитрис был включён в Зал славы Единой лиги. В 2022 году Итудис покинул армейцев и в том же году занял пост главного тренера турецкого «Фенербахче». Однако в декабре 2023-го он был вынужден покинуть команду.