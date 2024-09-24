Экс-тренер баскетбольного ЦСКА выразил желание, чтобы Россия вернулась на мировую арену

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис выразил желание, чтобы Россия вернулась на мировую спортивную арену.

«С гордостью наблюдаю за работой Андреаса Пистиолиса в роли главного тренера. Он выполняет отличную работу, у команды хорошая «химия», и я надеюсь, что вскоре мы увидим эти команды снова на европейской арене. Спорт объединяет людей, и недавно мы обсуждали, как дружба в спорте не знает границ. Благодаря спорту можно завести друзей по всему миру — в Китае, Австралии, Азии, Европе и в других местах.

Я надеялся, что олимпийский год станет временем для взаимодействия и мира через спорт. Давайте будем оптимистичны и надеяться на улучшение ситуации. Желаю, чтобы российские команды снова участвовали в европейских соревнованиях не только по баскетболу, но и во всех видах спорта», — рассказал Итудис в выпуске на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Димитрису Итудису 54 года, он занимал пост главного тренера ЦСКА с 2014 по 2022 год. За это время армейцы стали двукратными чемпионами Евролиги, шестикратными чемпионами Единой лиги ВТБ, двукратными бронзовыми призёрами Евролиги.