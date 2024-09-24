Митчелл Робинсон не поможет «Нью-Йорку» на старте сезона НБА

Центровой «Нью-Йорк Никс» Митчелл Робинсон пропустит начало сезона НБА сезона-2024/2025. 26-летний бигмен еще не восстановился после операции на лодыжке, которую он перенёс в мае прошлого года. Игрок стартовой пятёрки не сможет играть до декабря этого года или даже января следующего. Об этом сообщает Basketnews.

Митчелл Робинсон сыграл в прошлом сезоне всего в 31 матче. В общей сложности в четырёх прошлых сезонах 216-сантиметровый баскетболист пропустил из-за травм 125 игр и лишь один раз сыграл в более чем в 60 матчах за сезон.

В начале прошлого сезона Робинсон демонстрировал сильную игру, но получил стрессовый перелом левой лодыжки, потребовавший хирургической операции. Из-за этого Митчелл пропустил 50 игр. Он вернулся к плей-офф, но травмировал ногу во время серии первого раунда против «Филадельфии Сиксерс».

«Нью-Йорк Никс» активно ищут варианты обмена, чтобы заполучить надежного центра. После потери Айзеи Хартенштайна клуб присматривается к таким игрокам, как Айзея Стюарт, но первоначально команда будет полагаться на Прешеса Ачиува и Джерико Симса.