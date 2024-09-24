Американский букмекер принимает необычные ставки на образ суперзвезды НБА в медиадне

Американская букмекерская компания Bovada принимает ставки, связанные с образом лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера, в котором, как предполагается, он появится на медиадне.

Так фаворитами являются следующие варианты — лысым, с окрашенными волосами, с причёской «Афро», с причёской «Ирокез» и с причёской «Твисты с низким фейдом». Также есть возможность, при которой Джимми придёт с косами или дредами.

Напомним, Батлер известен своими эпатажными образами. Так, в прошлом году звезда «Майами» появился на пресс-конференции в стиле эмо. Он сделал пирсинг, а также соответствующую причёску и накрасил ногти.