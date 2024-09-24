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Бывший игрок НБА рассказал, что его больше всего смущало в лиге

Бывший игрок НБА рассказал, что его больше всего смущало в лиге
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Бывший атакующий защитник «Детройт Пистонс» француз Эван Фурнье рассказал, что его больше всего смущало в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Одна из тёмных сторон НБА заключается в том, что команды проигрывают намеренно, чтобы получить более высокий пик на драфте. Это называется проваливанием. В течение последних двух месяцев, которые мне удалось провести в «Детройте», организация была великолепной. Но команда состояла из молодых игроков, и победа не была главной целью. А человеку моего возраста трудно принять это», — приводит слова Фурнье портал Yardbarker.

Напомним, Эван Фурнье играл в НБА с 2012 по 2024 год. 29 июня этого года стало известно, что руководство «Детройт Пистонс» отказалось от опции продления на $ 19 млн, сделав Фурнье свободным агентом.

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