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Игрок НБА сомневается в невероятном рекорде Уилта Чемберлена — 100 очков за матч

Игрок НБА сомневается в невероятном рекорде Уилта Чемберлена — 100 очков за матч
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз сомневается в невероятном рекорде легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уилта Чемберлена, который набрал за один матч 100 очков. Слова игрока «озёрников» приводит портал Fadeaway World.

— Как ты думаешь, Уилт на самом деле набрал 100 очков [за один матч]?
— Нет.

— Чувак, это заговор НБА. Я абсолютно не верю, что Уилт набрал 100 очков.
— Да, я тоже.

Напомним, 2 марта 1962 года Уилт Чемберлен в составе команды «Филадельфия Уорриорз» (сегодня «Голден Стэйт Уорриорз». — Прим. «Чемпионата») установил рекорд по результативности в игре с «Нью-Йорк Никс», набрав тогда 100 очков.

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