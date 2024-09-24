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Кристапс Порзингис сообщил, когда сможет вернуться на площадку

Кристапс Порзингис сообщил, когда сможет вернуться на площадку
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29-летний центровой клуба «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис сообщил, когда сможет полностью восстановить здоровье и вернуться на площадку.

«Ожидаю, что это произойдёт где-то в декабре. Но я чувствую себя очень хорошо и работаю над тем, чтобы сыграть как можно скорее», — приводит слова Кристапса портал Basket News.

Напомним, латвийский баскетболист травмировал левую лодыжку во время второго матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс». Ранее Кристапс пропустил две стадии плей-офф из-за растяжения икроножных мышц. В составе «Бостона» Порзингис в нынешнем сезоне стал чемпионом НБА.

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