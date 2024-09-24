Джейсон Тейтум: Джо Маззулла был самым счастливым человеком на свете, когда я не стал MVP

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум считает, что главный тренер «кельтов» Джо Маззулла был рад тому, что он не стал MVP финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В реальном времени [на Олимпиаде] было непросто. У меня было много разговоров с Джо. Он, вероятно, был самым счастливым человеком в мире из-за того, что я не стал MVP финальной серии и дважды не сыграл на Олимпийских играх. Так что это было странно. Но если вы знаете Джо, то в этом есть смысл», — приводит слова Тейтума портал Hoopshype.

Напомним, MVP финальной серии НБА сезона-2023/2024 стал атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун.