Результаты игрового дня 24 сентября в Еврокубке

24 сентября состоялся игровой день 1-го тура Еврокубка. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Еврокубка 24 сентября:

«Тюрк Телеком» — «Лиеткабелис» — 72:66;

«Гамбург Тауэрс» — «Бурк» — 80:100;

«Ховентуд» — «Хапоэль Т-А» — 78:75;

«Гран Канария» — «Доломити Энергия» — 84:81.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка пройдёт с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».