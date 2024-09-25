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Результаты игрового дня 24 сентября в Еврокубке

Результаты игрового дня 24 сентября в Еврокубке
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24 сентября состоялся игровой день 1-го тура Еврокубка. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Еврокубка 24 сентября:

«Тюрк Телеком» — «Лиеткабелис» — 72:66;
«Гамбург Тауэрс» — «Бурк» — 80:100;
«Ховентуд» — «Хапоэль Т-А» — 78:75;
«Гран Канария» — «Доломити Энергия» — 84:81.

Еврокубок . Группа B. 1-й тур
24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
72 : 66
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
24 сентября 2024, вторник. 20:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Окончен
80 : 100
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
24 сентября 2024, вторник. 21:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Окончен
78 : 75
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
84 : 81
Доломити Энергия
Тренто, Италия

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка пройдёт с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».

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