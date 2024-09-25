Центровой Минченко назвал причину, по которой отказал УНИКСу ради МБА-МАИ

Центровой МБА-МАИ Евгений Минченко ответил на вопрос, почему в 2023 году перешёл в московскую команду, несмотря на серьёзный интерес казанского УНИКСа.

«Да, был предметный разговор с УНИКСом, но я посчитал, что для меня и для моей семьи будет лучше перейти в МБА. Я не говорю, что УНИКС — это плохая организация, но, наверное, в тот момент и для моего прогресса, и для прогресса МБА, было лучше, чтобы я присоединился к ним.

Это такая вин-вин ситуация. На самом деле очень классно быть в таком месте, мы как воины. В прошлом сезоне у нас может где-то что-то не получалось, но, опять же, у нас, наверное, не хватает опыта, не так много людей с большим багажом.

Но у нас есть много молодых, которые тоже делают постепенные шаги вперёд. Мы каждую тренировку пашем», — сказал Минченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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