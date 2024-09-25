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Минченко: МБА-МАИ 100% по силам выйти в плей-офф Единой лиги

Минченко: МБА-МАИ 100% по силам выйти в плей-офф Единой лиги
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Центровой МБА-МАИ Евгений Минченко высказался о перспективах московской команды выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Я уверен, что нам 100 процентов по силам попасть в плей-офф. Как показывает предсезонка — любая команда может выиграть каждую.

Мы обыграли ЦСКА, да, возможно мы были на пике после китайского турнира, а ЦСКА под нагрузкой, но, опять же, сезон длинный, 44 игры в регулярке, поэтому всё может перевернуться тысячу раз. Плюс у нас длинная скамейка, этот фактор тоже будет влиять.

В этом году у нас 16−17 человек, полный состав, то есть борьба за попадание в состав ещё идёт полным ходом, поэтому я думаю, что клуб многое учёл, набив шишки в первые два сезона», — сказал Минченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью Евгения Минченко на «Чемпионате».
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