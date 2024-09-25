Баскетболист Минченко назвал условие, при котором согласится сбрить свою огромную бороду

Центровой МБА-МАИ Евгений Минченко признался, что готов сбрить свою большую бороду, если московская команда сможет в этом сезоне Единой лиги ВТБ напрямую выйти в плей-офф.

«Как появилась борода? Как-то в моменте начала прям активно расти. В Самаре были сезоны, когда я играл и за молодёжку, и за основу в Суперлиге, и на самом деле времени было катастрофически мало, и как-то она росла, росла и выросла. Последний раз я её сбривал в «Купол-Родниках».

Мне рассёк подбородок Сергей Караулов и пришлось сбрить, потому что нужно было наложить швы. Это было года четыре уже назад, наверное. Готов ли сбрить бороду, если команда напрямую выйдет в плей-офф? Можно сбрить, чего нет? С удовольствием это сделаю, если команда попадёт в плей-офф без плей-ин.

Я к бороде спокойно отношусь. Я кучу лет ходил лысый, затем что-то отращивал, потом понимаю, что нет, отращивать не буду, вновь надо бриться», — сказал Минченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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