Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Астана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист Минченко назвал условие, при котором согласится сбрить свою огромную бороду

Баскетболист Минченко назвал условие, при котором согласится сбрить свою огромную бороду
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой МБА-МАИ Евгений Минченко признался, что готов сбрить свою большую бороду, если московская команда сможет в этом сезоне Единой лиги ВТБ напрямую выйти в плей-офф.

«Как появилась борода? Как-то в моменте начала прям активно расти. В Самаре были сезоны, когда я играл и за молодёжку, и за основу в Суперлиге, и на самом деле времени было катастрофически мало, и как-то она росла, росла и выросла. Последний раз я её сбривал в «Купол-Родниках».

Мне рассёк подбородок Сергей Караулов и пришлось сбрить, потому что нужно было наложить швы. Это было года четыре уже назад, наверное. Готов ли сбрить бороду, если команда напрямую выйдет в плей-офф? Можно сбрить, чего нет? С удовольствием это сделаю, если команда попадёт в плей-офф без плей-ин.

Я к бороде спокойно отношусь. Я кучу лет ходил лысый, затем что-то отращивал, потом понимаю, что нет, отращивать не буду, вновь надо бриться», — сказал Минченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью Евгения Минченко на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Легионеры думают только о себе». Откровенный разговор с Евгением Минченко
Эксклюзив
«Легионеры думают только о себе». Откровенный разговор с Евгением Минченко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android