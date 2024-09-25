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Центровой Минченко: НБА — шоу. Это невозможно перенести на наш баскетбол

Центровой Минченко: НБА — шоу. Это невозможно перенести на наш баскетбол
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Центровой московского клуба МБА-МАИ Евгений Минченко высказался об Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Сейчас НБА не смотрю, это больше про шоу и такое невозможно на наш европейский баскетбол как-то перенести. Даже Лука Дончич рассказывал, почему ему легче набирать очки в НБА, чем в Европе.

Потому что первого игрока обыгрываешь и всё, там нет подстраховки. У нас одна подстраховка, потом вторая, все двигаются. То, что мы нарабатываем, месяцами и годами на тренировках, в НБА нет.

Ну и смысл тогда это смотреть, когда ты не можешь это перенести на себя? Как они сверху забивают? Ну это уже нужно в тренажёрку идти, качать ноги», — сказал Минченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью Евгения Минченко на «Чемпионате».
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