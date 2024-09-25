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Баскетболист МБА-МАИ Минченко рассказал о видеоблогерском опыте в Китае

Баскетболист МБА-МАИ Минченко рассказал о видеоблогерском опыте в Китае
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Центровой МБА-МАИ Евгений Минченко рассказал о своём опыте видеоблогера. В августе московский клуб совершил турне по Китаю, а баскетболист снимал это на видео.

«Буквально за день до вылета Витя Павленко подошёл, вручил камеру и сказал, что мне нужно снимать. Он рассказал какие-то моменты, как всем управлять, потому что у меня не было никогда такого опыта. На самом деле, было прикольно, интересно.

Иногда, наверное, было трудно собрать мысли, когда в 2:00-3:00 по Москве ты встаёшь. Но все сказали, что у меня получилось здорово. Пытались снимать всё, что видим, интересно что-то рассказывать», — сказал Минченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Евгением Минченко на «Чемпионате».
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