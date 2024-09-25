«Он был крутым мужиком». Минченко рассказал о реакции на смерть бывшего одноклубника

Центровой Евгений Минченко рассказал о своей реакции на новость о смерти бывшего одноклубника по «Автодору» Дрю Гордона. Американец погиб в ДТП в мае этого года. Ему было 33 года.

«Я был в шоке. У нас осталась группа с ребятами из «Автодора», и кто-то прислал эту новость, что Дрю разбился на машине. Он был очень крутым мужиком, действительно.

В Саратове мало было таких открытых людей. Причём, несмотря на то что Дрю был американцем, он был очень европеизирован, сильно отличался головой, мыслями от других американцев.

С ним действительно было круто, у нас шкафчики были рядом, мы сидели вместе в раздевалке. Мы общались постоянно, он рассказывал про брата Аарона, который в НБА», — сказал Минченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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