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«Мне нравилось, что он никогда не уступал». Центровой Минченко назвал своего кумира

«Мне нравилось, что он никогда не уступал». Центровой Минченко назвал своего кумира
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Центровой МБА-МАИ Евгений Минченко назвал игрока, который был его кумиром в детстве.

«Кевин Гарнетт. Мне нравилось, что он никогда не уступал, его агрессия, желание отвечать, забить, его эмоции. Именно в период «Миннесоты» это был его прайм. Когда он был в «Бостоне», я уже уехал из дома и не так пристально следил.

Помню, дома подключили интернет, игры качали через торренты, было сложно. И Гарнетт в тот момент стал прямо любовью. У меня в спортшколе многим нравился Кобе, Леброн. Но я всегда играл «большого», поэтому Гарнетт был ближе», — сказал Минченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

В 2020 году Кевин Гарнетт был введён в Зал баскетбольной славы.

Читайте большое интервью с Евгением Минченко на «Чемпионате».
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