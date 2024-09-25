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Баскетболист МБА-МАИ рассказал о поездке в Луганск и оценил ситуацию в регионе

Баскетболист МБА-МАИ рассказал о поездке в Луганск и оценил ситуацию в регионе
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Центровой МБА-МАИ Евгений Минченко, который является уроженцем Луганска, рассказал о поездке на родину.

«Отпуск провёл с семьёй. До конца мая была школа, поэтому мы в Москве почти всё время были. Ненадолго к родителям ездили на нашу родину — в Луганск. Сейчас там дела получше.

Конечно, по сравнению с другими регионами есть к чему стремиться, но по сравнению с тем, что было ранее, постепенно, конечно, улучшается ситуация, поэтому надеемся, что будет ещё лучше», — сказал Минченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Евгений Минченко получил российское гражданство в 2015 году. Ему его вручил тогдашний губернатор Самарской области. С 2023 года Минченко выступает за московский клуб МБА-МАИ.

Читайте большое интервью с Евгением Минченко на «Чемпионате».
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