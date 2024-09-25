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Кавай Леонард пропустит тренировочный процесс с «Клипперс» из-за травмы

Кавай Леонард пропустит тренировочный процесс с «Клипперс» из-за травмы
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Двукратный чемпион НБА, форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не примет участия в тренировочных сборах команды из-за воспаления колена.

«Думаю, мы извлекли определённые уроки. Стоит отметить, что он рвался вернуться и сыграть в той серии с «Далласом», но спустя полтора матча у него началось воспаление, которое было невозможно вылечить быстро, поэтому мы не хотим подвергать себя подобному риску», — приводит ESPN слова президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк.

Напомним, 33-летний Леонард пропустил последние восемь игр регулярного чемпионата из-за воспаления правого колена. Он вернулся в плей-офф, чтобы сыграть во второй и третьей играх против «Далласа», но был вынужден пропустить оставшиеся игры.

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