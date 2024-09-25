Грин объяснил, почему Коби не всегда считают величайшим баскетболистом в истории

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин предположил, почему член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант не особо популярен в разговорах о величайшем баскетболисте всех времён и народов.

«Во-первых, он играл с тобой [Шакилом О'Нилом]. И люди используют это против него. Во-вторых, Коби оказался в странном периоде: Майкл [Джордан] ушёл из лиги. Когда Майкл ушёл, ты доминировал. А после твоего ухода из «Лейкерс» у команды были трудные времена. В те годы, когда Коби мог бы блистать — и статистика это подтверждает — они ничего не выигрывали.

В это время Леброн начинал заявлять о себе. Период, когда Коби единогласно считался номером один в лиге, был недостаточно долгим, чтобы его можно было уверенно включить в этот разговор [о лучших]», — рассказал Грин в подкасте Шакила О'Нила.