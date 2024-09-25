«Всё равно выиграем». Действующий чемпион НБА унизительно высказался о другой команде

Лёгкий форвард и один из лидеров действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу «Детройт Пистонс», отметив, что команда в последние сезоны неубедительно выступает.

Более того, по словам Брауна, «Бостон» в матчах против таких коллективов будет стараться задействовать исключительно ролевых баскетболистов, чтобы те имели возможность проявить себя.

«Допустим, сегодня вечером мы играем против «Детройт Пистонс». Мы не хотим их обидеть, но они испытывали трудности в последние год-два.

Мы будем делать акцент на игре через Пейтона [Притчарда], пусть он наберёт 30 очков. Также будем задействовать Сэма [Хозера], чтобы он попал 10 трёхочковых. Мы уверены, что всё равно выиграем», — заявил Браун во время пресс-конференции.