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Кармело Энтони предположил, почему современные игроки не учатся у Шакила О'Нила

Кармело Энтони предположил, почему современные игроки не учатся у Шакила О'Нила
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матча всех звёзд лиги Кармело Энтони выразил мнение по поводу того, что современные баскетболисты не занимаются индивидуально у члена Зала славы Шакила О'Нила.

«Хотелось бы, чтобы они обратились к Шаку. Но, по правде говоря, они не хотят этого, потому что не видят связи между игрой Шака и сегодняшним матчем. Никто не говорит: «Эй, пойди посмотри на Шака», как говорят, например, о Ти Маке [Трэйси Макгрэди] или Мело [Кармело Энтони]. Это печально.

Может быть, если бы они привлекли его [Шака] и дали ему возможность участвовать в тренировочном процессе, он мог бы многому научить молодых игроков. Но, к сожалению, эти молодые парни не говорят: «Я хочу, чтобы Шак пришёл и научил меня», — поделился Энтони в рамках собственного подкаста.

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