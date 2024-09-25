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Назван 26-летний центровой, который может присоединиться к «Нью-Йорку»

Назван 26-летний центровой, который может присоединиться к «Нью-Йорку»
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» заинтересована в услугах центрового игрока «Шарлотт Хорнетс» Ника Ричардса, представляющего Ямайку. Об этом сообщает Nytimes.

Острую нужду нью-йоркского клуба создала травма основного игрока Митчелла Робинсона, который пропустит как минимум первую половину сезона.

Стоит отметить, что Ричардс на протяжении прошлого сезона провёл 67 матчей и набирал 9,7 очка, а также 8,1 подбора в среднем за игру.

Всего же Ричардс отыграл за «Шарлотт Хорнетс» уже четыре сезона (с 2020 года). В дебютном матче вместе с этой командой Ник одержал победу со счётом 118—99 над «Даллас Маверикс».

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