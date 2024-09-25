Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 25 сентября
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Сегодня, 25 сентября, состоится игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будут сыграны четыре матча. Первыми в Нижнем Новгороде на площадке КРК «Нагорный» выйдут «Пари Нижний Новгород» и «Парма». Затем в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» местный «Зенит» сыграет с саратовским «Автодором».
Продолжится игровой день матчем в Краснодаре на СК «Баскет-Холл» между «Локомотивом-Кубань» и «Астаной». А завершится сегодняшняя сессия на арене «Мегаспорт» в Москве, где сразятся московский ЦСКА и екатеринбургский «Уралмаш».
19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Парма»
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
19:30 мск. «Зенит» — «Автодор»
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
20:00 мск. «Локомотив-Кубань» — «Астана»
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
20:00 мск. ЦСКА — «Уралмаш»
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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