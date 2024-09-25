Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, состоится игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будут сыграны четыре матча. Первыми в Нижнем Новгороде на площадке КРК «Нагорный» выйдут «Пари Нижний Новгород» и «Парма». Затем в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» местный «Зенит» сыграет с саратовским «Автодором».

Продолжится игровой день матчем в Краснодаре на СК «Баскет-Холл» между «Локомотивом-Кубань» и «Астаной». А завершится сегодняшняя сессия на арене «Мегаспорт» в Москве, где сразятся московский ЦСКА и екатеринбургский «Уралмаш».

19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Парма»

19:30 мск. «Зенит» — «Автодор»

20:00 мск. «Локомотив-Кубань» — «Астана»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

20:00 мск. ЦСКА — «Уралмаш»