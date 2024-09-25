Итудис — о мыслях про Леброна: как можно не хотеть тренировать такого элитного игрока?

Бывший главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказался о современных международных суперзвёздах в баскетболе. В частности, Итудис отдельно поговорил о тяжёлом форварде и лидере «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо, которого он тренировал в сборной Греции, а также упомянул Леброна Джеймса.

— Раз уж мы заговорили о суперзвёздах, одним из лучших игроков, без сомнения, является Яннис Адетокунбо. Каково это — тренировать его? Ведь он действительно выдающийся игрок.

— Это было замечательно. Легко работать с игроками, которые искренне любят то, что делают.

— Вы бы сказали, что он поддаётся тренировке? Ведь вы упомянули, что суперзвезда — это тот, кто способен принимать критику. Это про него?

— Да, именно так я бы описал Янниса.

— Отлично.

— Яннис, как и многие великие игроки, оставившие свой след в истории и ставшие примерами для подражания, проводит бесчисленные часы в зале, проливая пот и кровь, чтобы достичь своего уровня. Он воспринимает конструктивную критику и самокритичен. Он понимает, что без упорных тренировок не сможет оставаться на вершине. Он профессионал до мозга костей: от питания и отдыха до окружения. Его легко тренировать, потому что он любит баскетбол. Мы видели это на последних Олимпийских играх. Например, Леброн: ему 40 лет, но он по-прежнему выкладывается на полную и демонстрирует лидерские качества.

США выиграли золото: Карри был великолепен, Дюрант был великолепен, Эмбиид был великолепен, вся команда была великолепна. Но настоящим лидером в раздевалке был Леброн, который вместе со Стивом Керром и тренерским штабом вёл команду вперёд. Я видел его в «Майами» в 2012 году во время предсезонки с «Детройтом». Леброн только что вернулся после победы в НБА и Олимпийских играх или чемпионате мира — точно не помню — он был MVP.

В товарищеской игре с «Детройт Пистонс» он играл с невероятной энергией и вдохновлял своих товарищей. Я подумал: «Как можно не хотеть тренировать такого элитного игрока?» Эти спортсмены — настоящие суперзвёзды. Они уважают игру и оставляют в ней след. Они служат примером для молодых игроков. Мы благодарны им за популяризацию баскетбола. Тренеры рады работать с такими игроками, ведь они вдохновляют всю команду своим примером, — рассказал Итудис в выпуске на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.