Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Астана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт рассказал, в каком случае команда Вембаньямы сможет оказаться в плей-офф НБА

Эксперт рассказал, в каком случае команда Вембаньямы сможет оказаться в плей-офф НБА
Виктор Вембаньяма
Аудио-версия:
Комментарии

Первый номер драфта НБА 2023 года, а также самый высокий действующий игрок НБА (224 см), наряду с Бобаном Марьяновичем, французский тяжёлый форвард Виктор Вембаньяма, выступающий за «Сан-Антонио Спёрс», наряду с ветераном-защитником Крисом Полом могут создать серьёзную проблему всем топовым командам НБА. Такое мнение высказал один из авторитетных экспертов.

«Вемби [Виктор Вембаньяма] перебрался в Сан-Антонио и потянет всех за собой! Если у «Спёрс» будет средний уровень здоровья в этом году и их не будут беспокоить травмы основного состава, я вам говорю, они доберутся до апреля и будут там в топах, в худшем случае будут в гонке за выход в плей-ин. Они просто слишком хороши в связке с Крисом Полом… Тьфу-тьфу-тьфу, здоровья Крису, потому что это ветеран и любая травма для него может стать роковой», — приводит слова эксперта Thesportsrush.

Материалы по теме
Чемпион НБА рассказал, что ему импонирует в Викторе Вембаньяме
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android