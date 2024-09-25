Эксперт рассказал, в каком случае команда Вембаньямы сможет оказаться в плей-офф НБА

Первый номер драфта НБА 2023 года, а также самый высокий действующий игрок НБА (224 см), наряду с Бобаном Марьяновичем, французский тяжёлый форвард Виктор Вембаньяма, выступающий за «Сан-Антонио Спёрс», наряду с ветераном-защитником Крисом Полом могут создать серьёзную проблему всем топовым командам НБА. Такое мнение высказал один из авторитетных экспертов.

«Вемби [Виктор Вембаньяма] перебрался в Сан-Антонио и потянет всех за собой! Если у «Спёрс» будет средний уровень здоровья в этом году и их не будут беспокоить травмы основного состава, я вам говорю, они доберутся до апреля и будут там в топах, в худшем случае будут в гонке за выход в плей-ин. Они просто слишком хороши в связке с Крисом Полом… Тьфу-тьфу-тьфу, здоровья Крису, потому что это ветеран и любая травма для него может стать роковой», — приводит слова эксперта Thesportsrush.