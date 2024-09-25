О'Нил рассказал, почему испытывал беспокойство после завершения карьеры в 2011 году

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказался о периоде, когда он завершил профессиональную карьеру баскетболиста. Последний матч в НБА О'Нил провёл в мае 2011 года, будучи игроком «Бостон Селтикс».

«После завершения карьеры я испытывал беспокойство, так как был вынужден уйти из спорта из-за травмы, которая положила конец моей карьере. У меня оставался ещё один год, и я планировал провести его в рамках «Шак Тура». Затем я хотел взять годичный перерыв и вернуться. К счастью, я начал работать на TNT, что помогло мне оставаться на виду.

У каждого есть мечта, и ты просто следуешь за ней. «Я заработаю $ 600 млн после выхода на пенсию». Никогда не знаешь, как всё сложится. Но если тебя воспитывает сержант и учит дисциплине, ты всегда будешь двигаться вперёд и стремиться к своей мечте», — рассказал О'Нил на YouTube-канале Entrepreneur.