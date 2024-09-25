Еврокубок сезона-2024/2025: расписание матчей 25 сентября
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Сегодня, 25 сентября, состоятся матчи 1-го тура баскетбольного Еврокубка в сезоне-2024/2025.
19:00 мск. У-БТ (Румыния) — Цедевита-Олимпия (Словения)
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Не начался
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
19:00 мск. Вулвз (Литва) – Бахчешехир Колежи (Турция)
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Не начался
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
20:00 мск. Хапоэль И (Израиль) – Валенсия (Испания)
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
20:00 мск. Трефл Сопот (Польша) – Ратиофарм Ульм (Германия)
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Не начался
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
20:00 мск. Бешикташ (Турция) – Будучность (Черногория)
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
21:00 мск. Умана Рейер (Италия) – Арис (Греция)
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 21:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Не начался
Арис
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, действующим победителем Еврокубка является французский клуб «Париж», в финальной серии обыгравший «Бурк», также представляющий Францию.
Комментарии
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