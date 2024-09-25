Тренер Тейтума объяснил, как форвард сопоставляет свои успехи с Джорданом и Леброном

Тренер американского баскетболиста, олимпийского чемпиона, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс», Джейсона Тейтума, Дрю Ханлен объяснил, как форвард сопоставляет свои успехи с легендарным Майклом Джорданом и одним из лучших баскетболистов в истории Леброном Джеймсом.

«Многие люди считают: «О, он просто жаждет мести». Но я не думаю, что Джейсон видит это так. Скорее, он говорит: «Сравните мои достижения в 27 лет с достижениями Майкла Джордана, который к этому возрасту не выиграл ни одного титула.

Сравните меня с Леброном, у которого на тот момент был один титул. Сравните меня со Стефом, который тоже имел один титул», — приводит слова Ханлена Сlutchpoints.