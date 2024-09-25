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«Что у него в голове?» Фанаты высмеяли чемпиона НБА за идею создать бренд одежды

Лёгкий форвард и один из лидеров действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун объявил о своих планах запустить собственный бренд спортивной одежды под названием «741». Эта информация размещена на официальном сайте нового бренда.

В интернете появилась фотография будущей обуви 27-летнего баскетболиста. Примечательно, что пользователи социальных сетей высмеяли концепцию, предложенную звёздным форвардом. В прошлом сезоне форвард получил более $ 50 млн в виде спонсорских предложений от крупных производителей обуви.

Дизайн кроссовок Фото: 741performance.com

«Фу, эти вещи ужасно уродливые», — написал один из пользователей.

«Интересно, что у него было в голове, когда он это создавал. Просто странно», — отреагировал другой.

«Они напоминают мне обувь, которую я сделал в 2K, когда был пьяным».

«Он действительно добавил что-то похожее на красные кровяные клетки на обувь?»