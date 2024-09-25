Тренер «Лейкерс» Редик определился со стартовой пятёркой команды

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик определился с пятёркой игроков основного состава команды, которые начнут новый сезон в лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Да, это будет стартовая пятёрка, которая прошла 23 победы и 10 поражений в прошлом году. И этот состав выглядит так: Д'Анджело Расселл, Остин Ривз, Руи Хатимура, Леброн Джеймс, Энтони Дэвис», — приводит слова Редика на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) известный обозреватель канала ESPN Зак Лоу.

Напомним, следующая игра «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках предсезонных матчей состоится 5 октября на выезде с «Миннесотой Тимбервулвз».