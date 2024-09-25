Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликован список лидеров по набранным очкам в НБА среди действующих игроков

Предлагаем вашему вниманию десятку лидеров по набранным очкам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди действующих игроков, который представил портал Fadeway World.

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 40 474 очка.

2. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 28 924 очка.

3. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — 25 885 очков.

4. Расселл Уэстбрук («Денвер Наггетс») — 25 211 очков.

5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 23 668 очков.

6. Демар Дерозан («Сакраменто Кингз») — 23 582 очка.

7. Крис Пол («Сан-Антонио Спёрс») — 22 288 очков.

8. Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс») — 21 151 очко.

9. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 18 502 очка.

10. Пол Джордж («Филадельфия Сиксерс») — 18 032 очка.