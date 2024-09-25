Экс-тренер НБА объяснил, в какое случае Вембаньяма станет лучшим игроком через три года

Бывший игрок и главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Байрон Скотт оценил перспективы звёздного французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Если он действительно такой, как о нём говорят, особенно в плане трудовой этики, — а я слышал, что он невероятно скромный и очень усердно работает, — то через три года он станет одним из лучших игроков в НБА», — приводит слова Скотта The Athletic.

Напомним, по итогам минувших Олимпийских игр, которые прошли в Париже, 20-летний Виктор Вембаньяма стал обладателем серебряной медали в составе сборной Франции по баскетболу.