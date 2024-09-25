Звёздный баскетболист НБА Джоэл Эмбиид выступил в ООН

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид выступил с речью на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи в ООН, где стал участником саммита, посвящённого инновациям.

Эмбиид говорил об улучшении инфраструктуры и экономическом развитии Африки:

«Раньше мне никогда не доводилось бывать на подобных мероприятиях, и хочу сказать, что это было очень познавательно. Я там встретил множество влиятельных людей из Африки, которые сейчас работают над созданием тех самых возможностей, о которых я говорил в своей речи. Я выступал, опираясь на свой собственный опыт, и учитывал всех спортсменов из Африки, которые выступают по всему миру, делая упор на то, что вместе мы можем достичь больших высот», — написал Эмбиид на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).