«О'Нил не сможет удержать Чемберлена». Уильямс — о словах Робертсона в раздевалке команды

37-летний американский бывший игрок НБА Лу Уильямс рассказал историю, связанную с речью легендарного игрока Оскара Робертсона, которую он произнёс в команде Уильямса, раскритиковав современных игроков. Уильям не уточнил, когда произошла данная ситуация.

«Это произошло в конце сезона, когда команда пригласила мотивирующего оратора или кого-то ещё для поднятия концентрации и стимула. Так вот, Оскар Робертсон пришёл тогда к нам. У него была хорошая речь, мы были вовлечены и настроены. И тут он щёлкнул выключателем.

Он, чёрт возьми, начал ненавидеть нас ни с того ни с сего. Единственное, что я помню, он сказал что-то о Шаке [О'Ниле], типа: «Шак не сможет удержать Уилта Чемберлена». Тогда мы впервые услышали грохот в раздевалке. Мы старались сохранять уважение, потому что с нами разговаривает такая чёртова легенда, как Оскар Робертсон. Но мы увидели, что он больше не на нашей стороне.

Мы начали смотреть друг на друга с мыслью: «Что, чёрт возьми, только что произошло? Мы ему совсем не нравимся». Потом он сказал: «Крис Пол не может находиться в одном спортзале с Бобом Коузи». Мы проиграли!» — приводит слова Уильямса издание Fadeaway World.

Боб Коузи — шестикратный чемпион НБА, самый ценный игрок НБА сезона-1956/1957, 12 раз включался в символические сборные сезона, 13-кратный участник Матча всех звёзд. Вместе с Робертсоном играл за «Цинциннати Роялз» (сейчас «Сакраменто Кингз»).

Ранее Робертсон сравнил разные эпохи лиги в плане заработка.