Игрок НБА признался, что украл пиццу у 11-летнего Кевина Дюранта

35-летний американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого и тяжёлого форварда и выбранный на драфте НБА 2008 года под общим вторым номером клубом «Майами Хит», Майкл Бизли с юмором рассказал о скандальной истории со звёздным представителем лиги Кевином Дюрантом, в которой у 11-летнего Кевина украли пиццу.

«История с украденной пиццей — правда. Но не до конца. Я взял половину коробки, потому что никто не собирался оставлять её мне. Но ребята, у которых я её взял, должны были брать адекватное количество кусков. Однако они не сделали этого, и вот почему вся пицца исчезла». — приводит слова Бизли издание Fadeaway World.

История пошла из юности игроков, когда Бизли и Дюрант впервые встретились в центре отдыха в их родном городе. После тренировки группа детей заказала пиццу, чтобы отпраздновать победу в турнире. Сам Дюрант заявлял, что увидел, как Бизли ушёл раньше и садился в машину с куском пиццы.

Бизли вместе с Дюрантом играл за детскую баскетбольную команду PG Jaguars, с которой несколько раз становился чемпионом США. В 2007 году, учась в выпускном классе старшей школы, Майкл принял участие в Матче всех звёзд школьного баскетбольного чемпионата США и был признан самым ценным его игроком. В том же году Бизли был включён во вторую символическую сборную лучших игроков среди старшеклассников по версии USA Today.