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Кьюбан назвал условие, при котором «Даллас» не смог бы заполучить Луку Дончича

Кьюбан назвал условие, при котором «Даллас» не смог бы заполучить Луку Дончича
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Американский предприниматель, миллиардер и миноритарный владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, почему на драфте НБА-2013 клуб из Далласа отказался от выбора греческого баскетболиста и звезды «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Когда Янниса выбирали на драфте в 2013 году, то мы отказались от него. Потому что у нас был Дирк [Новицки]. Мы недавно выиграли чемпионат [в 2011]. Итак, некоторые из наших людей хотели пойти и строить франшизу с Яннисом, но я хотел торговаться, и мы в итоге получили Шейна Ларкина.

Но, конечно, не из-за Шейна, нам нужна было место в потолке зарлпат, чтобы пойти и подписать кого-то, кто продвинет Дирка… Просто так оно и получилось. И если бы мы получили Янниса [Адетокунбо], мы бы никогда не получили Луку [Дончича]», — приводит слова Кьюбана издание Fadeaway World.

Ларкин дебютировал в НБА 18 ноября 2013 года, набрал три очка, отдал три результативные передачи и помог команде одержать победу над «Филадельфией».

В 2014 году «Даллас» обменял Ларкина, Хосе Кальдерона, Сэмюэля Далемберта, Уэйна Эллингтона и два выбора во втором раунде драфта 2014 года в «Нью-Йорк» на Тайсона Чендлера и Рэймонда Фелтона.

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