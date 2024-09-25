«Где ты, Король?» Журналистка раскритиковал Леброна после скандального ареста рэпера

Известная североамериканская журналистка и политическая активистка Кэндис Оуэнс высказалась в адрес лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после резонансного ареста известного рэпера Пи Дидди.

Напомним, Пи Дидди был заключён под стражу и обвиняется в торговле людьми и избиении своей девушки. Ранее Джеймс утверждал, что «нет вечеринки лучше, чем у Дидди». Оуэнс в своём обращении к Леброну дала понять, что баскетболист предпочитает не давать комментарии по поводу ареста исполнителя.

«Где ты, Король? Я всегда обращаюсь к чернокожей Америке: покажите мне своих лидеров, тех, за кем вы готовы следовать. Это те люди, за которыми стоит идти, даже когда вы протестуете на улицах и отстаиваете свои права», — приводит слова Оуэнс спортивный портал Sportskeeda.