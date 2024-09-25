«Пари НН» разгромил с 32-очковым преимуществом «Парму» в матче Единой лиги

В очередном матче Единой лиги ВТБ 25 сентября встречались команды «Пари НН» и «Парма». Победу в игре с разгромным счётом 83:51 (21:11, 18:10, 27:13, 17:17) на арене «Нагорный» (Нижний Новгород) одержали хозяева.

Лучшим игроком в составе нижегородцев стал Зак Наталл, набравший 15 очков, реализовав три трёхочковых попадания, и совершивший два подбора, сделавший четыре передачи и два перехвата. Вторым по результативности составе «Пари НН» стал Александр Чадов, оформивший в игре дабл-дабл. Он записал на своё имя 12 очков, 11 подборов, две передачи и один перехват.

В составе «Пармы» отличился Обри Доукинс, на счету которого 15 очков, пять подборов и два перехвата.