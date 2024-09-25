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«Пари НН» разгромил с 32-очковым преимуществом «Парму» в матче Единой лиги

«Пари НН» разгромил с 32-очковым преимуществом «Парму» в матче Единой лиги
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В очередном матче Единой лиги ВТБ 25 сентября встречались команды «Пари НН» и «Парма». Победу в игре с разгромным счётом 83:51 (21:11, 18:10, 27:13, 17:17) на арене «Нагорный» (Нижний Новгород) одержали хозяева.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
83 : 51
Парма
Пермь
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Гант, Хоменко, Наталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Доукинс, Антипов, Джуришич, Бабурин, Зоткин
Парма: Хэмилтон, Свинин, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Нэвелс, Тучков, Якушин, Чебуркин, Фирсов, Егоров, Захаров

Лучшим игроком в составе нижегородцев стал Зак Наталл, набравший 15 очков, реализовав три трёхочковых попадания, и совершивший два подбора, сделавший четыре передачи и два перехвата. Вторым по результативности составе «Пари НН» стал Александр Чадов, оформивший в игре дабл-дабл. Он записал на своё имя 12 очков, 11 подборов, две передачи и один перехват.

В составе «Пармы» отличился Обри Доукинс, на счету которого 15 очков, пять подборов и два перехвата.

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