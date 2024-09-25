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ЦСКА разгромил с 42-очковым преимуществом «Уралмаш» в рамках Единой лиги ВТБ

ЦСКА разгромил с 42-очковым преимуществом «Уралмаш» в рамках Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 25 сентября, в рамках очередного игрового дня Единой лиги ВТБ на стадионе «Мегаспорт» (Москва) встречались клубы ЦСКА и «Уралмаш». Разгромную победу в матче со счётом 98:56 (21:18; 32:8; 22:9; 23:21) одержали армейцы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
98 : 56
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Уралмаш: Глазунов, Уиттакер, Котов, Мартин, Зайцев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэльсон

Лучшим в составе ЦСКА стал бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в составе Сербии Алекса Аврамович, на счету которого 17 очков (два трёхочковых попадания), три подбора и девять передач. Вторым по результативности в составе армейцев стал Антон Астапкович, оформивший 15 очков и девять подборов.

В составе «Уралмаша» отличился Тайрелл Нэльсон. У него в матче 13 очков, один подбор и одна передача.

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