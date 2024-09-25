ЦСКА разгромил с 42-очковым преимуществом «Уралмаш» в рамках Единой лиги ВТБ

Сегодня, 25 сентября, в рамках очередного игрового дня Единой лиги ВТБ на стадионе «Мегаспорт» (Москва) встречались клубы ЦСКА и «Уралмаш». Разгромную победу в матче со счётом 98:56 (21:18; 32:8; 22:9; 23:21) одержали армейцы.

Лучшим в составе ЦСКА стал бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в составе Сербии Алекса Аврамович, на счету которого 17 очков (два трёхочковых попадания), три подбора и девять передач. Вторым по результативности в составе армейцев стал Антон Астапкович, оформивший 15 очков и девять подборов.

В составе «Уралмаша» отличился Тайрелл Нэльсон. У него в матче 13 очков, один подбор и одна передача.