«Зенит» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

25 сентября состоялся очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ, в котором встречались петербургский «Зенит» и саратовский «Автодор». Победу во встрече со счётом 103:86 (26:24, 23:23, 25:21, 29:18) одержал «Зенит».

Наиболее результативным игроком в составе петербургского клуба стал Дуэйн Бэйкон, на счету которого 23 очка, два подбора, три передачи и три перехвата. Вторым по набранным очкам стал Омари Спеллмен, сумевший набрать 21 очко (три из трёх попаданий из-за дуги), а также совершивший три подбора, одну передачу и три перехвата.

В составе самарцев отличился Брайант Кроуфорд, у которого в матче 21 очко (три из семи попаданий с трёхочковой линии), три подбора, четыре передачи и три перехвата.