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«Зенит» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
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25 сентября состоялся очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ, в котором встречались петербургский «Зенит» и саратовский «Автодор». Победу во встрече со счётом 103:86 (26:24, 23:23, 25:21, 29:18) одержал «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 86
Автодор
Саратов
Зенит: Бэйкон - 23, Спеллмен - 21, Жбанов - 16, Мун - 16, Пойтресс - 12, Хантер - 6, Вольхин - 5, Фрейзер - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
Автодор: Кроуфорд - 21, Кулешов - 14, Беслач - 12, Петенев - 12, Джонс - 8, Халдеев - 6, Пранаускис - 5, Сычков - 4, Фёдоров - 2, Клименко - 2

Наиболее результативным игроком в составе петербургского клуба стал Дуэйн Бэйкон, на счету которого 23 очка, два подбора, три передачи и три перехвата. Вторым по набранным очкам стал Омари Спеллмен, сумевший набрать 21 очко (три из трёх попаданий из-за дуги), а также совершивший три подбора, одну передачу и три перехвата.

В составе самарцев отличился Брайант Кроуфорд, у которого в матче 21 очко (три из семи попаданий с трёхочковой линии), три подбора, четыре передачи и три перехвата.

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