«Локомотив-Кубань» с преимуществом в 43 очка разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

25 сентября на арене «Баскет Холл» (Краснодар) состоялся матч Единой лиги ВТБ между командами «Локомотив-Кубань» и «Астана». Разгромную победу во встрече со счётом 127:84 (30:22, 28:25, 34:23, 35:14) одержал краснодарский клуб под руководством Андрея Ведищева.

Лучшим в составе «Локомотива-Кубань» стал Карвел Андерсон, оформивший 19 очков (6 из 10 попаданий из-за трёхочковой линии) и три подбора. Вторым по результативности стал Антониус Кливленд, на счету которого 16 очков, три подбора, шесть передач и три перехвата.

У «Астаны» наиболее результативным стал американец Ти Джей Старкс, записавший на свой счёт 22 очка при одном трёхочковом попадании, четыре подбора, пять передач и один перехват. Также 20 очков набрал Даниэль Утоми.