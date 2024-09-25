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Локомотив-Кубань — Астана. Прямая трансляция
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«Локомотив-Кубань» с преимуществом в 43 очка разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» с преимуществом в 43 очка разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
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25 сентября на арене «Баскет Холл» (Краснодар) состоялся матч Единой лиги ВТБ между командами «Локомотив-Кубань» и «Астана». Разгромную победу во встрече со счётом 127:84 (30:22, 28:25, 34:23, 35:14) одержал краснодарский клуб под руководством Андрея Ведищева.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
127 : 84
Астана
Астана
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Щербак, Мюррэй Бойлс, Походяев, Смит, Айткали, Майдекин, Оразбеков

Лучшим в составе «Локомотива-Кубань» стал Карвел Андерсон, оформивший 19 очков (6 из 10 попаданий из-за трёхочковой линии) и три подбора. Вторым по результативности стал Антониус Кливленд, на счету которого 16 очков, три подбора, шесть передач и три перехвата.

У «Астаны» наиболее результативным стал американец Ти Джей Старкс, записавший на свой счёт 22 очка при одном трёхочковом попадании, четыре подбора, пять передач и один перехват. Также 20 очков набрал Даниэль Утоми.

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