Результаты игрового дня матчей Единой лиги ВТБ 25 сентября

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Сегодня, 25 сентября, состоялись очередные четыре матча в рамках Единой лиги ВТБ.

В первом матче игрового дня встречались клубы «Пари Нижний Новгород» и пермская «Парма». Победу в игре на домашней арене «Нагорный» одержали нижегородцы со счётом 83:51 (21:11, 18:10, 27:13, 17:17).

Во второй встрече на стадионе «Мегаспорт» (Москва) сошлись команды ЦСКА и «Уралмаш». Победу со счётом 98:56 (21:18, 32:8, 22:9, 23:21) праздновали хозяева — армейцы.

В третьем матче играли петербургский «Зенит» и самарский «Автодор». «Зенит» праздновал победу со счётом 103:86 (26:24, 23:23, 25:21, 29:18).

В четвёртой игре на арене «Баскет Холл» (Краснодар) сошлись «Локомотив-Кубань» и «Астана». Сильнейшим оказался краснодарский клуб, одержавший победу со счётом 127:84 (30:22, 28:25, 34:23, 35:14).