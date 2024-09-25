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Результаты матчей — Единая лиги ВТБ — 25 сентября

Результаты игрового дня матчей Единой лиги ВТБ 25 сентября
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Сегодня, 25 сентября, состоялись очередные четыре матча в рамках Единой лиги ВТБ.

В первом матче игрового дня встречались клубы «Пари Нижний Новгород» и пермская «Парма». Победу в игре на домашней арене «Нагорный» одержали нижегородцы со счётом 83:51 (21:11, 18:10, 27:13, 17:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
83 : 51
Парма
Пермь
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Гант, Хоменко, Наталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Доукинс, Антипов, Джуришич, Бабурин, Зоткин
Парма: Хэмилтон, Свинин, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Нэвелс, Тучков, Якушин, Чебуркин, Фирсов, Егоров, Захаров

Во второй встрече на стадионе «Мегаспорт» (Москва) сошлись команды ЦСКА и «Уралмаш». Победу со счётом 98:56 (21:18, 32:8, 22:9, 23:21) праздновали хозяева — армейцы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
98 : 56
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Уралмаш: Глазунов, Уиттакер, Котов, Мартин, Зайцев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэльсон

В третьем матче играли петербургский «Зенит» и самарский «Автодор». «Зенит» праздновал победу со счётом 103:86 (26:24, 23:23, 25:21, 29:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 86
Автодор
Саратов
Зенит: Бэйкон - 23, Спеллмен - 21, Жбанов - 16, Мун - 16, Пойтресс - 12, Хантер - 6, Вольхин - 5, Фрейзер - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
Автодор: Кроуфорд - 21, Кулешов - 14, Беслач - 12, Петенев - 12, Джонс - 8, Халдеев - 6, Пранаускис - 5, Сычков - 4, Фёдоров - 2, Клименко - 2

В четвёртой игре на арене «Баскет Холл» (Краснодар) сошлись «Локомотив-Кубань» и «Астана». Сильнейшим оказался краснодарский клуб, одержавший победу со счётом 127:84 (30:22, 28:25, 34:23, 35:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
127 : 84
Астана
Астана
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Щербак, Мюррэй Бойлс, Походяев, Смит, Айткали, Майдекин, Оразбеков
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